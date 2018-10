Συσπειρώνει τους ξενόφοβους ακροατές του ο Τραμπ

Με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις 6 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να φανατίσει και να συσπειρώσει το ακροδεξιό ακροατήριό του.

Πιο απλά, ο Τραμπ -για ακόμα μία φορά- τοποθετεί το μεταναστευτικό ζήτημα στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας, επιδιώκοντας τα όποια οφέλη να μεταφερθούν στην κάλπη. Υπενθυμίζεται ότι κάτι ανάλογο είχε κάνει και στις προεδρικές εκλογές του 2016, όταν τελικά κατέκτησε τον ποθητό προεδρικό θώκο στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, εξακολουθεί να κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους, δηλαδή τους Δημοκρατικούς, ότι δεν τον συντρέχουν νομοθετικά, προκειμένου να δοθεί λύση στο θέμα της παράτυπης μετανάστευσης.

The United States has been spending Billions of Dollars a year on Illegal Immigration. This will not continue. Democrats must give us the votes to pass strong (but fair) laws. If not, we will be forced to play a much tougher hand.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Οκτωβρίου 2018