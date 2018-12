ΣΥΡΙΖΑ: Τι απέκρυψε η ΝΔ από τη συνέντευξη Μητσοτάκη στους FT

«Γελάει ο κόσμος» σχολιάζει η Κουμουνδούρου αναφορικά με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στους Financial Times, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση απέκρυψε ένα μέρος του κειμένου στο δελτίο τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι θα βάλει τέλος στη «διαπλοκή» πολιτικών παραγόντων με πλούσιους επιχειρηματίες που αγοράζουν μιντιακούς ομίλους και ποδοσφαιρικά σωματεία και τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να τύχουν πολιτικής εύνοιας.

Σχολιάζοντας περαιτέρω σημειώνει ότι «το Γραφείο Τύπου της Ν.Δ. παρέλειψε αυτό το κομμάτι από το δελτίο Τύπου της συνέντευξης, για να μη στεναχωρήσουν τους φίλους τους επιχειρηματίες και για να μην γελάει ο κόσμος. Αυτό βέβαια δεν προκαλεί καμία έκπληξη.

Το περίεργο θα ήταν να εννοεί πραγματικά ότι θα πολεμήσει τη διαπλοκή ο κ. Μητσοτάκης και να τολμά να το πει και μέσα στη χώρα»

Καλεί ειρωνικά τον Βαγγέλη Μαρινάκη, χωρίς να τον κατονομάζει, να... ανακαλέσει στην τάξη τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει το απόσπασμα των FT στα αγγλικά:

Mr Mitsotakis said he would put a stop to diaploki [entanglement], a tradition of cosy relationships between senior politicians and so-called “oligarchs”, wealthy businessmen who acquire media outlets and football clubs as a tool for winning favours. “I’d make it very clear to the business community, the law is the law and things are going to change,” he said. “I’d tell them, I’m going to make your lives easier, I’m going to lower taxes, I’ll help you get liquidity but you have to pay your taxes, invest in this country and not expect to get preferential treatment by buying a television station.