Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους C-130 σε δρόμο στις ΗΠΑ

Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules συνετρίβη έξω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σαβάνα / Χίλτον Χεντ στην αμερικανική Πολιτεία Τζόρτζια.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.

Το C - 130 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, ενώ η πυροσβεστική έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το σημείο, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Οι εικόνες δείχνουν ένα τμήμα του αεροσκάφους να έχει πάρει φωτιά, ενώ υπάρχει μεγάλος πυκνός καπνός στον ουρανό.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu

— IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 Μαΐου 2018