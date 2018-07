Συντριβή αεροσκάφους με δεκάδες τραυματίες στη Νότια Αφρική

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντριβή αεροσκάφους σήμερα το απόγευμα έξω από την Πρετόρια της Νότιας Αφρικής.

Ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί, επιβεβαίωσε ο Ράσελ Μάιρινγκ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας ER24.

Η υπηρεσία αυτή ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter φωτογραφίες των επιβατών που απομακρύνονται από το αεροσκάφος, το οποίο έχει συντριβεί σε ένα χωράφι.

[UPDATE] - Initial reports from the aircraft crash in Wonderboom has left allegedly 20 people injured, at least one critically. @ewnupdates @eNCA @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves pic.twitter.com/Hnu239Y0Kv

— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 Ιουλίου 2018