Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από συντριβή αεροσκάφους σήμερα το απόγευμα έξω από την Πρετόρια της Νότιας Αφρικής.

«Έχουμε ένα νεκρό στο θάλαμο διακυβέρνησης, δεν γνωρίζουμε αν είναι πιλότος ή μηχανικός», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του δήμου, ο Γιόχαν Πίτερσε, λίγη ώρα αφότου η πρώτη ενημέρωση δεν έκανε λόγο για νεκρούς.

«Το αεροσκάφος είχε 19 επιβαίνοντες», ανάμεσά τους τον πιλότο και τον μηχανικό και υπάρχουν περίπου 20 σοβαρά τραυματίες», ανάμεσα τους δύο στο έδαφος, πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής υπηρεσίας ασθενοφόρων ER24 επιβεβαίωσε επίσης το θάνατο ενός ανθρώπου στο δυστύχημα.

Το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Martin's Air Charter (MAC), συνετρίβη σε ένα μικρό εργοστάσιο, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Βόντερμπρουμ.

[UPDATE] - Initial reports from the aircraft crash in Wonderboom has left allegedly 20 people injured, at least one critically.

— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 Ιουλίου 2018