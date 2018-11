Συνωμοσία στη Σουηδία, ληστεία στο Μεξικό

Το κορίτσι στον ιστό της αράχνης ★★½☆☆☆

(The Girl in the Spider’s Web, Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Σουηδία, Καναδάς, ΗΠΑ, 2018, 117΄)

σκηνοθεσία: Φέντε Αλβαρεζ

ηθοποιοί: Κλερ Φόι, Σβέριρ Γκούντνασον, Λακίθ Στάνφιλντ

Μετά την κατάμαυρη, θαυμάσια στιλιζαρισμένη περιπέτεια του Ντέιβιντ Φίντσερ του 2011, το «Κορίτσι» του Στιγκ Λάρσον επανέρχεται στο σινεμά, με διαφορετικό πακετάρισμα. Η Λίζμπεθ Σαλάντερ ζητά τη βοήθεια του μόνου ανθρώπου που μπορεί να εμπιστευτεί, του δημοσιογράφου Μίκαελ Μπλόμκβιστ, για ν’ ανακαλύψει ποιοι της επιτέθηκαν στο διαμέρισμά της και εξαφάνισαν στοιχεία της έρευνάς της για λογαριασμό ενός επιστήμονα.

Οσο βαθύτερα παγιδεύονται η Λίζμπεθ κι ο Μίκαελ στον ιστό μιας συνωμοσίας που μοιάζει να τους ξεπερνά τόσο το παρελθόν της Λίζμπεθ έρχεται να τη συναντήσει και να της βάλει νέα εμπόδια. Σίγουρα όχι τόσο ατμοσφαιρικό και επιβλητικό όσο η ταινία του Φίντσερ –ή τόσο βρόμικο και αγωνιώδες όσο η πρωτότυπη Σουηδική– το νέο κινηματογραφικό ταξίδι της Λίζμπεθ Σαλάντερ έχει δυο καθοριστικά πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ο σκηνοθέτης του, ο Φέντε Αλβαρεζ του θαυμάσιου θρίλερ «Don’t Breathe» που αντί της υπαρξιακής μαυρίλας, δίνει έμφαση στη δράση. Το άλλο είναι η χαμαιλεόντεια Κλερ Φόι που και μόνο με το βλέμμα της δίνει στη φιγούρα της ηρωίδας της ουσία και συναίσθημα.

Ληστεία στο μουσείο ★★★☆☆

(Museo, Μεξικό, 2018, 128΄)

σκηνοθεσία: Αλόνσο Ρουιζπαλάθιος

ηθοποιοί: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Λεονάρντο Ορτίγκρις

Ο Χουάν κι ο Μπένχαμιν είναι δυο 30χρονοι έφηβοι. Καθυστερούν να τελειώσουν τις σπουδές τους, απολαμβάνουν την ασφάλεια των εύπορων οικογενειακών σπιτιών τους και κάπως βαριούνται. Ετσι, ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς, αποφασίζουν να μπουν στο Ανθρωπολογικό Μουσείο της Πόλης του Μεξικού κα να κλέψουν κάποια από τα πιο πολύτιμα εκθέματα, από τον αρχαίο πολιτισμό των Ινκας. Οσο κι αν μοιάζει απίστευτο, οι δυο άνδρες καταφέρνουν τη ληστεία τους, μόνο που από την επόμενη μέρα παγιδεύονται στην ίδια τους την επιτυχία μια και, φυσικά, οι τόσο αναγνωρίσιμοι θησαυροί δεν μπορούν να πουληθούν πουθενά.

Ο Μεξικανός Αλόνσο Ρουιζπαλάθιος βασίζεται στην πραγματική ληστεία που διαπράχθηκε το 1985 και κάνει μια απολαυστική ταινία που διατρέχει όλα τα είδη, από την κωμωδία, στο ρομάντζο, στο buddy movie, στο road movie, στο θρίλερ, σε απίθανα τοπία, με εξαιρετική φωτογραφία και μουσική και με πανέξυπνες αναφορές στα κειμήλια πολιτισμού ως πειστήρια της αποικιοκρατίας. Τόσο εμπνευσμένη κι αξιαγάπητη, που μοιάζει κι ο ίδιος να παρασύρεται απ’ αυτήν, σε μια εκτροχιασμένη φλυαρία στο δεύτερο μέρος κι ώς το φινάλε της – παρότι τιμήθηκε στο Βερολίνο με το Βραβείο Σεναρίου. Από τις ταινίες που, παρά τα ελαττώματά της, δεν μπορείς παρά να αγαπήσεις.

Η Κοιλάδα των Σκιών ★★½☆☆☆

(Skyggenes dal, Νορβηγία, 2017, 91΄)

σκηνοθεσία: Γιόνας Μάτσοφ Γκούλμπραντσεν

ηθοποιοί: Ανταμ Εκέλι, Κατρίνε Φάγκερλαντ, Γιούργκεν Λάνγκελε

Ο 6χρονος Ασλάκ ζει σ’ ένα μικρό χωριό μεταξύ βουνών και θάλασσας, με τη μαμά του, την Αστριντ. Ο Ασλάκ θα ξεκινήσει, μόνος, μια αναζήτηση στο δάσος, σπρωγμένος από τη δική του επιθυμία, ή, χειρότερα, από τη δική του φαντασία. Αντλώντας από τη σκανδιναβική λαϊκή παράδοση, τους φολκλορικούς θρύλους, ο Γκούλμπραντσεν στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του φτιάχνει ένα ονειρικό θρίλερ, υπογραμμισμένο από τη μουσική του Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ, που περιπλανιέται σε σκοτεινά μονοπάτια του φόβου, της ψυχανάλυσης και του μαγικού ρεαλισμού. Μια έντονα στιλιζαρισμένη, αλλά δυνατή στις εικόνες της, νέα ανάγνωση γνώριμων κινηματογραφικών και λογοτεχνικών συμβόλων.

Το μυστικό της Πέτρα ★★½☆☆☆

(Petra, Ισπανία, Γαλλία, Δανία, 2018, 107΄)

σκηνοθεσία: Χάιμε Ροζάλες

ηθοποιοί: Μπάρμπαρα Λένι, Μαρίζα Παρέδες, Χοάν Μποτέι, Αλεξ Μπρέντεμουλ

Η Πέτρα είναι μια 30χρονη ζωγράφος που μεγάλωσε αγνοώντας την ταυτότητα του πατέρα της, τις δικές της ρίζες. Οταν η μητέρα της πεθαίνει, ξεκινά μια διαδρομή που θα την οδηγήσει σ’ έναν θαυμαστό και μαζί σκληρό καλλιτέχνη: ο ίδιος, το έργο του και η οικογένειά του, κρύβουν τα μυστικά που η Πέτρα τόσο θέλει ν’ ανακαλύψει. Ενας από τους πιο διακεκριμένους σύγχρονους Ισπανούς δημιουργούς, ο Χάιμε Ροζάλες, πεισματικός εκπρόσωπος του μοντερνισμού, χτίζει μια ταινία εκκεντρική, συμβολική, καθηλωτική στο πρώτο της μέρος που, όμως, στο δεύτερο, υπερφορτώνεται από επιτήδευση, χάνοντας τα νοήματα και τους ήρωές της.

Μη με αγγίζεις ½☆☆☆☆☆

(Touch Me Not, Ρουμανία, Γερμανία, Τσεχία, Βουλγαρία, Γαλλία, 2018, 123΄)

σκηνοθεσία: Αντίνα Πιντίλιε

ηθοποιοί: Λόρα Μπένσον, Τόμας Λεμαρκίς, Ντερκ Λανζ

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αντίνα Πιντίλιε, που βραβεύτηκε (ενδεχομένως για όλους τους λάθος λόγους) με τη Χρυσή Αρκτο στο τελευταίο Φεστιβάλ Βερολίνου, τοποθετεί την κάμερα (και την ίδια τη σκηνοθέτη που εμφανίζεται μέσα στο μόνιτορ της), απέναντι από μια γυναίκα, 55 χρόνων, που δεν μπορεί να έχει σωματική επαφή κανενός είδους.

Δεν γνωρίζουμε γιατί –αν και η ταινία οδηγεί τη σκέψη στο ενδεχόμενο της κακοποίησής της από τον τώρα παράλυτο πατέρα της– αλλά ακολουθούμε τη δική της διαδρομή αυτογνωσίας, στην οποία τη βοηθούν ένας προχωρημένης ηλικίας Γερμανός παρενδυτικός, ένας Καναδός επιστήμονας του σαδομαζοχισμού, ένα call boy και μια σειρά κρυφές επισκέψεις σ’ ένα γκρουπ υποστήριξης ατόμων με σοβαρή αναπηρία. Δήθεν αινιγματικό και επίμονα εστέτ, το «Touch Me Not» αποτελεί έναν έντονα σοβαροφανή, αναίτια υπεραναλυτικό στοχασμό σε αυτό που θα χαρακτηρίζαμε ως «πρόβλημα του Πρώτου Κόσμου», μια ταινία που παριστάνει ότι διεισδύει βαθιά στην ηρωίδα της, ενώ ουσιαστικά κοιτάζει αυτάρεσκα τον εαυτό της στον καθρέφτη, ένα δείγμα «γυναικείου σινεμά» που υπονομεύει τη γυναικεία δύναμη, ένα φιλμ, με μια κουβέντα, εκνευριστικό.