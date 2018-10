Συνετρίβη το ελικόπτερο του ιδιοκτήτη της Λέστερ

Μέσα στο ελικόπτερό του φέρεται να βρισκόταν ο ο ιδιοκτήτης της Λέστερ, Vichai Srivaddhanaprabha, όταν αυτό συνετρίβη λίγο μετά την ισοπαλία Λέστερ - Γουέστ Χαμ έξω από το στάδιο King Power χθες βράδυ.

Η ταυτότητα των επιβατών δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι Ταϊλανδός επιχειρηματίας παρακολούθησε τον αγώνα και ότι μετά από κάθε εκτός έδρας ματς πήγαινε με το ελικόπτερο στο Λονδίνο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η πτώση έγινε λίγο μετά την απογείωση από το γήπεδο μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά πίσω από αυτό στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο για να σβήσουν την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την έκρηξη και να ψάξουν στα συντρίμμια, ενώ η αστυνομία εκκένωσε τη γύρω περιοχή.

Ακολούθησε σύγχυση με το προσωπικό ασφαλείας να προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση και να να αποτρέπει τους πολίτες να βγάζουν φωτογραφίες ή βίντεο από τα συντρίμμια.

Ο 60χρονος επικεφαλής της Λέστερ είχε τέσσερα παιδιά και δεν έχει διευκρινιστεί εάν κάποιο από τα μέλη της οικογένειας του ήταν στο ελικόπτερο.

«Βοηθούμε την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην αντιμετώπιση ενός μεγάλου περιστατικού στο King Power Stadium» δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος των δημοτικών αρχών πόλης συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθούσουν περισσότερες πληροφορίες.

Το αρμόδιο τμήμα της τοπικής αστυνομίας ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον ποδοσφαιρικό σύλλογο.

Όπως έγραψε ο Guardian, μεγάλη είναι αγωνία παικτών και φιλάθλων της ομάδας, ενώ ο τερματοφύλακας Κάσπερ Σμάιχελ ήταν δακρυσμένος.

Spoken to King Power, who will release a statement tomorrow. #LCFC owner Vichai Srivaddhanaprabha was on-board the eight-seater helicopter to London. Failure, upon take off, resulted in a fire prior to a crash in the car park. No news on casualties. Prayers with #LCFC family

— Ben Jacobs (@JacobsBen) 27 Οκτωβρίου 2018