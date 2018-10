Συνέλαβαν ύποπτο ως αποστολέα των τρομοπακέτων σε μέλη των Δημοκρατικών και επικριτών του Αμερικανού προέδρου. Το πρακτορείο Reuters επικαλείται αξιωματούχο των ομοσπονδιακών αρχών, που μίλησε σε καθεστώς ανωνυμίας, σύμφωνα με τον οποίο ο συλληφθείς είναι ο βασικός και πιθανόν ο μόνος ύποπτος για την υπόθεση.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, οι αρχές έφτασαν στον ύποπτο με τη χρήση γενετικού υλικού.

Ωστόσο, εξήγησε ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλοι ύποπτοι. Η σύλληψη του άνδρα έγινε στον χώρο στάθμευσης καταστήματος της αλυσίδας AutoZone στην πόλη Πλαντέισον της Φλόριντα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για άνδρα 56 ετών που ζούσε στη Φλόριντα και ονομάζεται Σίζαρ Σάγιοκ Τζ. Οι αρχές έχουν κατασχέσει και ένα λευκό φορτηγάκι που του ανήκε.

Σύμφωνα με το CNN ο συλληφθείς έχει ποινικό μητρώο και έχει ζήσει για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη.

Συνελήφθη γύρω στις 10 το πρωί και ανακρίνεται από το FBI και την αντιτρομοκρατική υπηρεσία των ΗΠΑ, αναφέρει η εφημερίδα Miami Herald.

This is the van of the bomb suspect, which is being towed from an Autozone in Plantation Florida. What does everyone make of the decals on these windows? pic.twitter.com/Zu85c4dDjW

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) 26 Οκτωβρίου 2018