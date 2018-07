Συνδρομή από Ρωσία για τη Β. Κορέα αναμένει ο Τραμπ

Με δύο τιτιβίσματα στο twitter, επανήλθε στο θέμα της Ρωσίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που είναι ακόμα νωπές κι έντονες οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας του αναφορικά με τις δηλώσεις του στην κοινή συνέντευξη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Ελσίνκι.

Καταρχάς ο Τραμπ ανακοίνωσε με ενθουσιασμό ότι η Ρωσία «συμφώνησε να βοηθήσει» στο θέμα με τη Βόρεια Κορέα «όπου οι σχέσεις με εμάς είναι πολύ καλές και η διαδικασία προχωράει». Υπογράμμισε, πάντως, ότι στο ενδιάμεσο οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην ασιατική χώρα θα παραμείνουν ως έχουν, ενώ εξέφρασε την έντονη αισιοδοξία του για το συναρπαστικό μέλλον που περιμένει τη Βόρεια Κορέα.

....Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is moving along. There is no rush, the sanctions remain! Big benefits and exciting future for North Korea at end of process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Ιουλίου 2018