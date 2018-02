Συναγερμός στις Βρυξέλλες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές στις Βρυξέλλες. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έξω από ένα κτίριο, στο οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες έχει «ταμπουρωθεί» ένας ή περισσότεροι ένοπλοι.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μέρος του νότιου τμήματος της πόλης ενώ έχουν αναπτυχθεί και ελεύθεροι σκοπευτές. Στο σημείο περιπολεί κι ένα ελικόπτερο.

Massive police operation ongoing in the #Forest area of #Brussels amid suspected presence of armed man/men in a building; area on lockdown https://t.co/iSrutfQSHT pic.twitter.com/LUonXuxvsh

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 22 Φεβρουαρίου 2018