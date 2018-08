Συντριβή αεροπλάνου που απογειώθηκε χωρίς να λάβει άδεια

Αεροπλάνο των αερογραμμών Alaska Airlines, εκλάπη από εργαζόμενο αεροπορικής εταιρείας κάτω από άγνωστες συνθήκες και λίγα λεπτά αργότερα συνετρίβη νότια του Puget Sound και αφού πρώτα το καταδίωξαν δύο αεροσκάφη F-15 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το αεροπλάνο πέταξε από το διεθνές αεροδρόμιο Seattle–Tacoma χωρίς άδεια το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα).

Video of the stolen Q400 out of @SeaTacAirport being chased by an F-15 pic.twitter.com/L2RhTJnpga

— Strategic Sentinel (@StratSentinel) 11 Αυγούστου 2018