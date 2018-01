Συναγερμός στην Παβία από φωτιά σε αποθήκη

Εκατό άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους, αφού ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε αποθήκη βιομηχανίας κοντά στην πόλη Παβία της Ιταλίας.

Οι πυροσβέστες έδωσαν πολύωρη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που επεκτάθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας. Μέσα στην αποθήκη φυλάσσονταν πλαστικά υλικά και λάστιχα, που μπορεί να προκαλέσουν τοξικές αναθυμιάσεις.

Οι αρχές αποφάσισαν την απομάκρυνση των εκατό ατόμων, εξαιτίας του πυκνού καπνού. Οι δήμαρχοι δυο περιοχών, Τζενστόνε και Κορτεολόνα, ζήτησαν από τους κατοίκους να μην βγουν από το σπίτι, εάν δεν υπάρχει ανάγκη, να κρατούν τα παράθυρα κλειστά.

Μάλιστα, ζήτησαν επίσης να μην κόψουν ή καταναλώσουν οπωροκηπευτικά προϊόντα από τους κήπους τους πριν γίνουν οι εργαστηριακοί επιβεβλημένοι έλεγχοι, τις επόμενες ημέρες.

Vasto #incendio capannone dismesso a Corteolona nel Pavese non ancora spento. #Arpa sempre sul posto, fin dalle prime ore. Posizionato campionatore ad alto volume in zona Cascina San Giuseppe per monitoraggio costante degli #inquinanti pic.twitter.com/EVRxxd5Q7x

— ARPA Lombardia (@arpalombardia) 3 Ιανουαρίου 2018