Συναγερμός σε νοσοκομείο του Οχάιο

Αποκλεισμένα είναι εδώ και λίγη ώρα ένα νοσοκομείο και ένα κτήριο όπου στεγάζονται ιατρεία στο Οχάιο των ΗΠΑ, καθώς η αστυνομία ερευνά τις αναφορές που έλαβε για περιστατικό με πυροβολισμούς.

Όπως μετέδωσε το Associated Press, οι αστυνομικοί που έχουν σπεύσει στο νοσοκομείο «Cleveland Clinic Medina Hospital», δεν έχουν κάποια αναφορά μέχρι στιγμής για τραυματίες.

Σε μήνυμά του μέσω Twitter, το νοσοκομείο ενημερώνει για την κατάσταση και τις έρευνες της αστυνομίας για πιθανούς πυροβολισμούς.

Police are on scene at Medina Hospital responding to a potential active shooter situation in the medical office building. Both the hospital and office building are on lockdown. We advise no one travel to the Medina campus. We will continue to share updates.

