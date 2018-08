Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε αεροπορική βάση κοντά στο Οχάιο των ΗΠΑ, καθώς όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υπήρξαν αναφορές για ένοπλο που εισέβαλε στο νοσοκομείο της βάσης. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η ίδια η βάση μέσω Twitter δεν υπήρξε ένοπλος και το προσωπικό είναι ασφαλές. Λίγο νωρίτερα είχαν μεταδώσει τη λήξη συναγερμού η τοπική εφημερίδα Dayton Daily News και το NBC επικαλούμενο αξιωματούχους της βάσης, δύο ώρες μετά τις πρώτες αναφορές για το περιστατικό.

There was no real world active shooter incident on Wright-Patterson AFB and base personnel remain safe.

Σύμφωνα με το CNN οι δυνάμεις ασφαλείας και η Πυροσβεστική κλήθηκαν να μεταβούν στη βάση Wright-Patterson γύρω στις 12:40 το μεσημέρι (τοπική ώρα) και το προσωπικό της βάσης αναγκάστηκε να την εκκενώσει μέχρι να διερευνηθούν οι αναφορές.

Η βάση Wright-Patterson ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι έχει κληθεί να ανταποκριθεί σε «αναφερόμενο περιστατικό» και σύμφωνα με το AP για το συμβάν έχουν κληθεί διάφορες υπηρεσίες.

At approximately 12:40 p.m. today, base emergency responders, including security forces and fire department, responded to a reported incident in building 830, the Wright-Patt Hospital. There are no additional details at this time. Information will be released as it is available

— Wright-Patterson AFB (@WrightPattAFB) 2 Αυγούστου 2018