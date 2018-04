Σύγχρονες... Καλλιπάτειρες στο Ιράν

Πέντε Ιρανές μεταμφιέστηκαν σε άνδρες και μπήκαν σε γήπεδο προκειμένου να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να αγωνίζεται και στη συνέχεια να γιορτάζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σημειώνεται ότι στο Ιράν απαγορεύονται οι γυναίκες να παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες ανδρών.

Όπως γράφει η Daily Sabah, οι πέντε γυναίκες φόρεσαν περούκες, αντρικά ρούχα και ψεύτικες γενειάδες και κατάφεραν να παρακάμψουν την ασφάλεια που υπήρχε στο στάδιο Azadi.

VIDEO: Iranian girls who sneaked in Azadi Stadium in disguise cheer their team



via: @MahboobKhansari pic.twitter.com/ir1DgNeHMC

— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 28 Απριλίου 2018