ΣΥΔ: Η Γραμματεία Ισότητας στιγματίζει τους εργαζόμενους στο σεξ

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών καταγγέλλει τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ) ότι επιμένει να στοχοποιεί, να στιγματίζει και να κακοποιεί λεκτικά τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ. Με ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι στον λόγο της τείνει να εξισώνει κατά αντιεπιστημονικό τρόπο την εργασία στο σεξ με το trafficking και τη «δουλεία».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων, στην ανακοίνωσή του επισημαίνει μια σειρά από παραδείγματα της στοχοποίησης αυτής.

Ως πρώτο παράδειγμα αναφέρει την ανακοίνωση της ΓΓΙΦ από τις 5 Οκτωβρίου με τίτλο: «Η ΓΓΙΦ για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα ευαισθητοποίησης κατά της Πορνείας».

Όπως τονίζει, η ΓΓΙΦ εξακολουθεί να «στοχοποιεί τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, εξισώνοντας για μία ακόμη φορά κατά αντιεπιστημονικό τρόπο την εργασία στο σεξ με το trafficking και τη “δουλεία”, αγνοεί το γεγονός ότι στην εργασία στο σεξ απασχολούνται τόσο άντρες όσο και τρανς πρόσωπα ενώ η αντίληψη για τα φύλα παραμένει διμερής, στιγματίζει και στοχοποιεί μία ομάδα ανθρώπων που βιώνει με τον πιο μελανό τρόπο διακρίσεις, βία και περιθωριοποίηση, ενώ διαστρέφοντας τη πραγματικότητα κατηγορεί για “στερεοτυπικό λόγο” τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων που εργάζονται στο σεξ».

Όσον αφορά τη σύσταση στις 2.4.2017 της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), υπό τον γενικό τίτλο «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) κατά της πορνείας», υποστηρίζει ότι προκαταλαμβάνει, πριν ακόμη αρχίσει η ΟΔΕ, τις εργασίες της και την επεξεργασία οποιουδήποτε πορίσματος, «δεικνύοντας ότι οι όποιες αποφάσεις ήταν απολύτως προειλημμένες. Μάλιστα, το γεγονός ότι οι αποφάσεις ήταν προειλημμένες είναι πρόδηλο, καθώς εκπονήθηκε κατά πλειοψηφία από μία επιτροπή στην οποία αποκλείστηκαν εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων στο σεξ και οργανώσεων που ασχολούνται με την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την ενδυνάμωσή τους».

Ως άλλο παράδειγμα αναφέρει την από τις 27.2.2018 ανακοίνωση της ΓΓΙΦ για το πόρισμα, το οποίο χαρακτηρίζει «προαποφασισμένο», στο οποίο παρατίθενται θέσεις που εξισώνουν την εργασία στο σεξ με το trafficking «αγνοώντας το θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου στην αυτοδιάθεση όταν δεν συντρέχουν συνθήκες βίας, δεν λαμβάνει υπ' όψιν την επιχειρηματολογία και την τεκμηρίωση διεθνών οργανισμών που υποδεικνύουν την πλήρη νομιμοποίηση της εργασίας στο σεξ, ως εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης, ενώ στοχοποιεί και στιγματίζει τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ».

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΣΥΔ αγνοεί τη θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σύμφωνα με την οποία: «Τεκμηριωμένες μελέτες προάγουν ότι η αποποινικοποίηση της εργασία στο σεξ, θα οδηγούσε μείωση κατά 46% των κρουσμάτων hiv στα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ σε 10 χρόνια, καθώς και στον τερματισμό της σεξουαλικής βίας που υφίστανται θα οδηγούσε σε 20% μείωση των νέων κρουσμάτων», ενώ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και την εργασία στο σεξ: «Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ελάχιστα τα στοιχεία που προάγουν ότι οι νόμοι ποινικοποίησης της σεξουαλικής εργασίας, μειώνουν εν τέλει τον αριθμό των εργαζόμενων του σεξ. Αντίθετα, όλοι αυτοί οι νόμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον φόβου και στιγματισμού για τους εργαζομένους στο σεξ, και τους ενθαρρύνει να εργάζονται σε επισφαλείς τοποθεσίες ώστε να αποφεύγουν είτε τη δική τους σύλληψη είτε των πελατών τους (σ.σ. στη δεύτερη περίπτωση εννοεί το σουηδικό μοντέλο)».

Όπως τονίζει το ΣΥΔ, αγνοεί αποτελέσματα ερευνών σε χώρες όπου εφαρμόζεται το ονομαζόμενο «σκανδιναβικό μοντέλο», όπως στη Γαλλία, όπου σε πρόσφατη έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα προκύπτει ότι: «ο νόμος έχει ωθήσει τους εργαζόμενους του σεξ να λειτουργούν κάτω από πιο ριψοκίνδυνες συνθήκες με επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία τους, ενώ παρά τον δηλωμένο στόχο του νόμου για προστασία των εργαζομένων του σεξ, η πλειοψηφία των εργαζομένων στο σεξ αναδεικνύει ότι η ποινικοποίηση των πελατών ήταν στην πράξη περισσότερο επιζήμια για τους ίδιους από τους προηγούμενους νόμους».Η έρευνα αυτή θα πρέπει να σημειώσουμε ότι βρίσκεται στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση με αντίστοιχή που είχε δημοσιευτεί στο JournalofPublicHealth μετά από συστηματική έρευνα που έγινε τον Ιούνιο του 2012 διεθνώς, όπου επιβεβαιώθηκαν και τεκμηριώθηκε με στοιχεία ότι οι νομοθεσίες είτε ολικής είτε μερικής ποινικοποίησης, ότι η ποινικοποίηση αυτή προάγει τον στιγματισμό, τις διακρίσεις και τη βία κατά των προσώπων αυτών.

Τέλος, το ΣΥΔ σημειώνει τις θέσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανώσεων, όπως της Transgender Europe, οργάνωσης ομπρέλα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, που καλεί στην πλήρη αποποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ, καθώς και υπογεγραμμένο κείμενο 560 οργανώσεων και 94 ερευνητών υπό την Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – ICRSE), το οποίο καλεί όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νομοθετικά πλαίσια πλήρους αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης των πελατών, καθώς και αυτού του είδους η ποινικοποίηση, επιτείνει το στίγμα, ενώ θέτει σε κίνδυνο τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, καθώς για να αποφύγουν τη σύλληψη των πελατών τους, καταφεύγουν σε απομονωμένες περιοχές όπου πέφτουν συχνά θύματα βίας, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία στις χώρες που εφαρμόζεται.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών επισημαίνει ότι γι' αυτό αποτελεί προτεραιότητα η προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων που είναι εργαζόμενα στο σεξ, είχε θέσει το ζήτημα αυτό σε συνάντηση που έγινε στις 20.7.2018 με τον Υπ. Εσωτερικών τονίζοντας ότι ο δημόσιος διάλογος για το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να γίνει χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, προκαταλήψεις, ιδεολογικά στεγανά, και κυρίως χωρίς αποκλεισμούς των οργανώσεων και των ιδίων των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ανάγκες τους.