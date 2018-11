Στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ουκρανίας - Ρωσίας

Σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι μονάδες των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων εξαιτίας της σοβαρής κλιμάκωσης της έντασης με τη Ρωσία που σημειώθηκε χθες στο στενό του Κερτς, τη μοναδική θαλάσσια οδό που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αζοφική Θάλασσα και αποτελεί πόρο τεράστιας στρατηγικής σημασίας για τη Ρωσία και για την Ουκρανία.

Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας καταγγέλλει ότι ρωσικές ειδικές δυνάμεις κατέλαβαν τρία πλοία του στη Μαύρη Θάλασσα αφότου άνοιξαν πυρ εναντίον τους και πως έξι μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν στο περιστατικό. Τα πλοία είχαν αναχωρήσει από το ουκρανικό λιμάνι Μπερντιάνσκ και κατευθύνονταν από τη Μαύρη Θάλασσα στο στενό του Κερτς.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας επιβεβαίωσε τα ξημερώματα ότι περιπολικά σκάφη της κατέλαβαν τα πλοία και ότι έκαναν χρήση όπλων για τα αναγκάσουν να σταματήσουν, ωστόσο έκανε λόγο για τρεις τραυματίες.

Η FSB υποστήριξε ότι ανέλαβε δράση επειδή τα ουκρανικά πλοία εισήλθαν παράνομα στα ρωσικά χωρικά ύδατα, αψήφησαν τις προειδοποιήσεις να σταματήσουν και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς.

