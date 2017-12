Στους «κόκκινους», η ακριβότερη μεταγραφή αμυντικού

Το φλερτ της Λίβερπουλ με τον Βίρτζιλ φαν Ντάικ είχε αίσιο τέλος με τη διεθνή Ολλανδό να μετακομίζει από το Σαουθάμπτον για το Μέρσεϊσαϊντ και να σπάει το ρεκόρ της ακριβότερης μεταγραφής αμυντικού παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η Λίβερπουλ θα βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ κάνοντας δικό της τον 26χρονο στόπερ.

Πρόκειται για ποσό-ρεκόρ για μεταγραφή αμυντικού, με τον Κάιλ Γουόκερ να κατέχει τα πρωτεία από το περασμένο καλοκαίρι όταν η Μάντσεστερ Σίτι ξόδεψε ένα ποσό κοντά στα 65 εκατομμύρια ευρώ.

«Η Λίβερπουλ κατέληξε σε συμφωνία με τη Σαουθάμπτον για τη μετεγγραφή του Βίρτζιλ φαν Ντάικ», ανακοίνωσαν οι «κόκκινοι».

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



— Liverpool FC (@LFC) 27 Δεκεμβρίου 2017