Στους δρόμους οι Καταλανοί για την επέτειο του δημοψηφίσματος

Το κέντρο της Βαρκελώνης κατέκλυσαν σήμερα, Δευτέρα, δεκάδες χιλιάδες Καταλανοί με αφορμή την πρώτη επέτειο από το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησίας της Καταλονίας, που έγινε την 1η Οκτωβρίου 2017.

Φοιτητές πλημμύρισαν την κεντρική πλατεία της πόλης, κρατώντας τις σημαίες του αυτονομιστικού κινήματος και φωνάζοντας συνθήματα όπως «1η Οκτωβρίου, δεν συγχωρούμε, δεν ξεχνούμε». Την ίδια ώρα διαδηλωτές προσπάθησαν να κλείσουν δρόμους και να αποκλείσουν σιδηροδρομικές γραμμές στο βορειοανατολικό τμήμα της ισπανικής περιφέρειας.

Independence supporters party under way in #Barcelona, one year on from the unauthorised #Catalonia independence referendum.

Huge separatist protest expected today. #Iwanttobreakfree pic.twitter.com/ou6pCobVZ4

