Στον τελικό η ασταμάτητη Σάκκαρη

Μετά τον θρίαμβο κόντρα στη μεγάλη Βένους Γουίλιαμς, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκκαρη επικράτησε και της Αμερικανίδας Ντάνιελ Κόλινς στα ημιτελικά του τουρνουά Silicon Valley Classic και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό.

.@mariasakkari completes a dramatic turnaround as she advances her to her first career WTA final at the @MubadalaSVC --> https://t.co/ZQBDh5peXk pic.twitter.com/7V6vWsCrX4 — WTA (@WTA) 5 Αυγούστου 2018

Η νίκη με 2-1 σετ δεν ήρθε εύκολα για τη Σάκκαρη, η οποία αναγκάστηκε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση που διαμορφωνόταν στα πρώτα λεπτά του ματς.

Swing and in.



The moment @mariasakkari completed her comeback to book her 1st @wta final @MubadalaSVC. pic.twitter.com/e24iWe3bea — WTA Insider (@WTA_insider) 5 Αυγούστου 2018

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε το πρώτο σετ με 6-3 και είδε την αντίπαλό της να προηγείται με 4-1 γκέιμ στο δεύτερο σετ.

Down 6-3, 4-1 (double-break), Maria Sakkari called down her coach.



“Just enjoy this.”

“How can I enjoy myself when I’m playing like this?”



She lost three games for the rest of the match. #MubadalaSVC pic.twitter.com/dT4LJ3v4NN — WTA Insider (@WTA_insider) 5 Αυγούστου 2018

Ωστόσο, η Σάκκαρη δεν έχασε την ψυχραιμία της: πήρε το δεύτερο σετ με 7-5 και στη συνέχεια έκανε περίπατο στο τρίτο, επικρατώντας με 6-2 και παίρνοντας την πρόκριση σε τελικό WTA για πρώτη φορά στην καριέρα της.

.@mariasakkari is on to her first WTA Final!



⁰⁰Comes back to beat Collins 3-6, 7-5, 6-2 #MubadalaSVC pic.twitter.com/kxiQu8jq4i — WTA (@WTA) 5 Αυγούστου 2018

Αντίπαλος της Σάκκαρη στον τελικό θα είναι η Μιχαέλα Μπουζαρνέσκου, Νο24 της παγκόσμιας κατάταξης.

ΑP Photo

Με την πορεία της στο εν λόγω τουρνουά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 49) θα αναρριχηθεί σίγουρα μέσα στις πρώτες 35 θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης.