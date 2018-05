Στον τελικό η ΑΕΚ για το στέμμα της βασίλισσας

Η ΑΕΚ νίκησε τη Μούρθια με 77-75 και πέρασε στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ της FIBA, έχοντας πλέον ως στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, 50 χρόνια μετά το έπος του 1968. Αντίπαλός της στον τελικό της Κυριακής θα είναι η γαλλική Μονακό.

Ο ημιτελικός στο «Νίκος Γκάλης» κόντρα στη Μούρθια κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, καθώς η Ένωση δεν διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα των 8 πόντων που είχε αποκτήσει και επέτρεψε στους Ισπανούς να διεκδικήσουν τη νίκη.

Η ΑΕΚ ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, αποκτώντας κατά διαστήματα και διψήφια διαφορά, δείχνοντας έτσι ότι θα μπορούσε να καθαρίσει νωρίς το παιχνίδι.

Από την πλευρά τους οι σκληροτράχηλοι Ισπανοί ποτέ δεν εγκατέλειψαν το ματς και με όπλο τους τη δυνατή άμυνα κυνήγησαν μέχρι τέλους το ποθητό εισιτήριο.

Ωστόσο, η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων ήταν εμφανής και -παρά τα λάθη της ΑΕΚ στα τελευταία δευτερόλεπτα- ήταν αυτή που έκρινε την αναμέτρηση.

EUROKINISSI

Βαρόμετρο, επίσης, ήταν η παρουσία του κόσμου που κατέκλυσε το «Νίκος Γκάλης» και έδωσε την αναγκαία ώθηση στην Ένωση για τη νίκη.