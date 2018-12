Η ηγεμονία των γυναικών συνεχίζεται στο Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας (CDU).

Η Άνεγκρετ Κραμπ Καρενμπάουερ είναι η νέα πρόεδρος του CDU και διαδέχεται την Άνγκελα Μέρκελ, η οποία είχε στηρίξει την υποψηφιότητά της.

Στον δεύτερο γύρο των εσωτερικών εκλογών του κόμματος, η κ. Καρενμπάουερ επικράτησε του Φρίντριχ Μερτς, εκλεκτού του πρώην υπουργού Οικονομικών και νυν πρόεδρο της Βουλής, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Η Καρενμπάουερ συγκέντρωσε 517 ψήφους (51,75%), ενώ ο Φρίντριχ Μερτς πήρε 482 ψήφους (48,52%) σε σύνολο 999 ψηφισάντων.

Η συγκεκριμένη εκλογή μπορεί να θεωρηθεί ως νίκη για την καγκελάριο Μέρκελ, η οποία ενδεχομένως να της εξασφαλίσει και μια ομαλή ολοκλήρωση της κυβερνητικής της θητείας.

(AP Photo/Markus Schreiber)

Συγκινημένη η Μέρκελ

Νωρίτερα η Άνγκελα Μέρκελ, φανερά συγκινημένη, έκλεισε την τελευταία ομιλία της ως πρόεδρος του CDU, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της «για την κριτική, τη στήριξη και τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια».

«Δεν γεννήθηκα καγκελάριος, ούτε πρόεδρος κόμματος - πραγματικά όχι. Έκανα το καθήκον μου με αξιοπρέπεια και θέλω να αποχωρήσω με αξιοπρέπεια», είπε η καγκελάριος.

Η Μέρκελ υπογράμμισε ότι το CDU είναι σήμερα σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από 18 χρόνια και είναι ένα κόμμα που πρέπει να έχει την αξίωση να μην κοιτάζει στο παρελθόν, αλλά προς το μέλλον, με νέες απόψεις, νέες απαντήσεις, νέες δομές και σταθερές αξίες.

Σε μια ασυνήθιστη εικόνα, η καγκελάριος με δάκρυα στα μάτια δέχθηκε επί 9:24 λεπτά το χειροκρότημα των συνέδρων, ενώ παρακολούθησε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που ετοίμασαν προς τιμήν της τα μέλη του προεδρείου του κόμματος, με μουσική επένδυση το τραγούδι «Thank you for the days» των Kinks.

«Ευχαριστούμε για την ανθρωπιά, τη σοβαρότητα, τον χαρακτήρα, το τσαγανό και το χιούμορ, για το θάρρος. Χαιρόμαστε για αυτό που έρχεται», αναφερόταν στο βίντεο. Την ίδια ώρα, οι σύνεδροι κρατούσαν πλακάτ με τη φράση «Ευχαριστούμε αρχηγέ για τα 18 χρόνια ηγεσίας».