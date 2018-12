Στον «αέρα» η ψηφοφορία για το Brexit

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με την πρωθυπουργό, Τερέζα Μέι, να αναμένεται να πάρει την απόφαση να καθυστερήσει την προγραμματισμένη για αύριο ψηφοφορία επί της συμφωνίας που έκανε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Brexit.

Μπροστά στο φάσμα της καταψήφισης της συμφωνίας ΕΕ – Βρετανίας για το Brexit, η Τερέζα Μέι αναμένεται να ματαιώσει την αυριανή ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας θα κάνει επίσημες ανακοινώσεις σε λίγη ώρα (17.30 ώρα Ελλάδας) στη σκιά των επαναλαμβανόμενων προειδοποιήσεων από βουλευτές για το μέγεθος της ήττας ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση την κυβέρνησή της.

Δημοσιεύματα για ματαίωση της ψηφοφορίας υπήρχαν στο βρετανικό Τύπο από την Κυριακή, ωστόσο στελέχη της κυβέρνησης Μέι έσπευσαν να τα διαψεύσουν.

Οι πληροφορίες για ματαίωση της ψηφοφορίας επανήλθαν το μεσημέρι της Δευτέρας με τα βρετανικά ΜΜΕ να επικαλούνται αξιωματούχος κοντά στο υπουργικό συμβούλιο.

Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το Brexit.

Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση η Βρετανία μπορεί να αποσυρθεί μονομερώς από το Brexit χωρίς να συμβουλευτεί τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη.

Στόχος του Δικαστηρίου, ήταν να ανακοινωθεί η απόφαση «ώστε να διευκρινιστούν οι επιλογές των βουλευτών» προτού κληθούν να ψηφίσουν επί της συμφωνίας.

#ECJ: UK is free to unilaterally revoke the notification of its intention to withdraw from the EU – Case C-621/18 Wightman #Brexit pic.twitter.com/KUOI2eQ48C

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) 10 Δεκεμβρίου 2018