Στο τέλος μίλησε η «βασίλισσα»

Με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Champions League.

Τόσο η «βασίλισσα» όσο και οι φιλοξενούμενοι πρόσφεραν σπουδαίο θέαμα στους φίλους του ποδοσφαίρου που βρέθηκαν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με τους γηπεδούχους να κερδίζουν σε αποτελεσματικότητα, επικρατώντας τελικά με σκορ 3-1.

