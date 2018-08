Στο μυαλό του Ρενέ Μαγκρίτ

«Είναι όλο ένα δικό του λάθος. Δεν έπρεπε ποτέ να είχες φορέσει το καπέλο του. Τώρα που άρχισε δεν θα σταματήσει […] Πρέπει να διεισδύσεις στα μυστήριά του. Είσαι ο εκλεκτός. Και όλα αυτά λόγω του καπέλου του. Ξέρεις, ήταν δικό του… Φορώντας το μπήκες στον κόσμο του. Τώρα πρέπει να λύσεις τους γρίφους του. Αλλιώς είσαι καταδικασμένος να φοράς πάντα αυτό το καπέλο».

Οι πίνακες του Ρενέ Μαγκρίτ μιλούν στον Charles Singulier, έναν απλό άνθρωπο που άθελά του βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν κόσμο όπου τα ψάρια έχουν ανθρώπινα πόδια, ο ουρανός βρέχει μαυροντυμένους άντρες με καμπαρντίνες, τα παπούτσια έχουν δάχτυλα και μια παρέα από φέρετρα στέκεται σε ένα μπαλκόνι αντικαθιστώντας την αντίστοιχη παρέα του Edouard Manet. Και αυτός βυθίζεται σταδιακά σε αυτόν τον κόσμο που εκτός από αλλόκοτος είναι και σαγηνευτικός. Ανεξήγητος αλλά και γεμάτος προκλήσεις.

Και στο ταξίδι αυτό ο Charles θα προσπαθήσει να κατανοήσει το νόημα αυτού του κόσμου και το περιεχόμενο που φανερώνεται μέσα από τις εικόνες.

Το «Magritte – This is Not a Biography» (εκδόσεις Self Made Hero) των Zabus και Campi είναι ακόμη ένα σπουδαίο βιβλίο της σειράς «Art Masters», μετά τα «Vincent» (κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αιώρα), «Munch», «Gauguin», «Pablo» και «Dali», το μόνο όμως που μέσω του τίτλου του προειδοποιεί τους αναγνώστες ότι δεν πρόκειται για βιογραφία.

Και πράγματι, τα απαραίτητα βιογραφικά στοιχεία δίνονται μόνο έμμεσα, από τους ομιλούντες πίνακες ή από τα συμπεράσματα στα οποία οδηγείται ο πρωταγωνιστής του.

Ετσι, στήνεται αριστοτεχνικά μια σπουδαία μυθοπλασία στην οποία πρωταγωνιστούν τα έργα. Εργα που το ένα δίπλα στο άλλο, αυτοσυστήνονται και βοηθούν τον Charles και τους αναγνώστες να βγουν από τον λαβύρινθο ή να χωθούν ακόμα πιο βαθιά. «Οσο πιο πολλά μαθαίνω για τον Μαγκρίτ τόσο πιο περίπλοκος μου φαίνεται», λέει απογοητευμένος ο Charles.

Και η κοπέλα που τον βοηθά στο ταξίδι του, τον καθησυχάζει: «Μα δεν συμβαίνει πάντα το ίδιο όταν ξεκινάς να γνωρίζεις κάποιον;»

Το βιβλίο των Campi και Zabus με τα πανέξυπνα σχέδια φροντίζει να καταστήσει τον Μαγκρίτ λιγότερο περίπλοκο και να παρουσιάσει τις σουρεαλιστικές και αινιγματικές εικόνες του με τρόπο που τις κάνει φιλικές και όχι απωθητικές προς τον θεατή.