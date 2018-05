Στο Μουντιάλ ο Σαλάχ, στο... στόχαστρο ο Ράμος

Το Champions League ολοκληρώθηκε, η Ρεάλ είναι και πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης, όμως ο τραυματισμός του Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός τραυματίστηκε σε μία φάση με τον Σέρχιο Ράμος, με τον Ισπανό αμυντικό της «Βασίλισσας» να βρίσκεται στο στόχαστρο της κριτικής, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που του καταλογίζουν ευθύνες για το «δολοφονικό» κλείδωμα στον Μο Σαλάχ που έφερε την αποχώρηση.

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, χαρακτήρισε «άσχημο» το μαρκάρισμα του Ράμος, ενώ δήλωσε ότι ο τραυματισμός του Σαλάχ στον ώμο ίσως να του στερήσει τη συμμετοχή του στον τελικό.

Σήμερα, όλη η Αίγυπτος ασχολείται με την κατάσταση της υγείας του σούπερ σταρ της, καθώς θα είναι τεράστιο πλήγμα για την εθνική η απουσία του από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πάντως, σύμφωνα με ανακοίνωση από τον υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού της χώρας, ο άσος της Λίβερπουλ θα προλάβει να είναι παρών στη μεγάλη διοργάνωση.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για κάκωση στους συνδέσμους του ώμου και όχι εξάρθρωση, κάτι που σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα μείνει δύο εβδομάδες εκτός δράσης και μετά θα επιστρέψει κανονικά.

«Η διάγνωση είναι μία κάκωση στους συνδέσμους του ώμου. Δύο εβδομάδες είναι η αναμενόμενη διάρκεια της θεραπείας, θεού θέλοντος. Το ιατρικό επιτελείο της Λίβερπουλ έχει έρθει σε επαφή με αυτό της εθνικής Αιγύπτου και θα τους στείλει τις ακτινογραφίες, συμφωνώντας για τη μέθοδο της θεραπείας. Συμφωνήθηκε ότι ο Σαλάχ θα παραμείνει στο Λίβερπουλ για να λάβει την κατάλληλη θεραπεία κι αποκατάσταση και στη συνέχεια θα ενταχθεί στην αποστολή της Αιγύπτου στην Ιταλία. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, θεού θέλοντος, θα είναι στην αποστολή της Αιγύπτου για το Μουντιάλ, που θα ανακοινωθεί επίσημα στις 4 Ιουνίου. Θα πρέπει να ξεκουραστεί για λίγες μέρες μετά τον τελικό. Η πίστη, η αποφασιστικότητα κι ο πατριωτισμός του Μοχάμεντ, θα τον βοηθήσουν να περάσει γρήγορα αυτή τη δύσκολη περίοδο», είπε χαρακτηριστικά ο Καλέντ Αμπντούλ Αζίζ.

Η... πέτρα του σκανδάλου, πάντως, ο αρχηγός της Ρεάλ ευχήθηκε μέσω Twitter καλή ανάρρωση στον Αιγύπτιο επιθετικό σημειώνοντας ότι μερικές φορές το ποδόσφαιρο έχει και την κακή πλευρά του.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 27 Μαΐου 2018