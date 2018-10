Στο Λονδίνο οι δικηγορικοί σύλλογοι Ελλάδος για το νέο νομικό έτος

Στην ετήσια τελετή για την έναρξη του νομικού έτους στη Μεγάλη Βρετανία, παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με επικεφαλής τον πρόεδρό της και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτριο Βερβεσό.

Την τελετή διοργανώνει η Law Society of England and Wales και το συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας (Bar Council of England and Wales) και η Ελληνική αντιπροσωπεία ήταν προσκεκλημένη.

Η ελληνική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολομέλειας, είχε συνάντηση, με αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας, στην οποία συζητήθηκαν τόσο θέματα που έχουν να κάνουν με την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στο δικηγορικό κλάδο, αλλά και στη Δικαιοσύνη, όσο και ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά και της νομικής διαδικασίας, ενόψει του Brexit.

Ακόμη, συζητήθηκε η θέση του δικηγόρου σε παγκόσμιο επίπεδο και η αναγκαία προσήλωση στον κανόνα δικαίου και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αλλά και η αναγκαιότητα της συνεργασίας της δικηγορικής κοινότητας, ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις διάφορες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο, επισημάνθηκε και από τις δύο αντιπροσωπείες.

Στην Ελληνική αντιπροσωπεία μετείχαν, εκτός του κ. Βερβεσού, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Γεώργιος Σταματογιάννης, ο ταμίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Ντούγκας και ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE), Πάνος Αλεξανδρής.