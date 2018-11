Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων για το προσχέδιο της συμφωνίας στο οποίο κατέληξε με την Ε.Ε. ● Τερέζα Μέι: Σε 134 φεύγουμε από την Ένωση ● Πέντε παραιτήσεις, με πιο ηχηρή του Βρετανού υπουργού για το Brexit ● Βουτιά καταγράφει η στερλίνα ● Σύνοδο κορυφής στις 25 Νοεμβρίου ανακοίνωσαν οι Βρυξέλλες.

Τη Βουλή των Κοινοτήτων ενημέρωσε το πρωί η Βρετανίδα πρωθυπουργός για το προσχέδιο της συμφωνίας στο οποίο κατέληξε με την Ε.Ε. και το οποίο χθες βράδυ πέρασε από το διχασμένο υπουργικό συμβούλιο.

Πρόκειται για ένα από τα κυριότερα εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει η Τερέζα Μέι που χρειάζεται απλή πλειοψηφία, ήτοι 320 βουλευτές σε σύνολο 639, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι της λείπουν 100 βουλευτές.

Τα σημαντικότερα αποσπάσματα της ομιλίας της Τερέζα Μέι

► Η συμφωνία λέει ότι η Βρετανία φεύγει σε 134 μέρες.

► To θέμα των συνόρων με την Ιρλανδία θα λυθεί καλύτερα στο μέλλον, όταν προσδιοριστεί η σχέση μας με την Έ.Ε.

► Δεν είναι μια άνετη διαδικασία, ούτε η Βρετανία ούτε η Ε.Ε. είναι 100% ευχαριστημένες μαζί. Και η Ε.Ε. έκανε υποχωρήσεις.

► Το κείμενο περιλαμβάνει τη λύση του backstop (δικλίδα ασφαλείας) για την Ιρλανδία και τη βόρεια Ιρλανδία, οποιαδήποτε συμφωνία θα έπρεπε να το περιλαμβάνει, δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει εναλλακτική λύση χωρίς αυτό.

► Η μεταβατική περίοδος μπορεί να παραταθεί ως εναλλακτική στο backstop. Το σχέδιο δεσμεύει και τις δύο πλευρές να κάνουν ό,τι καλύτερο δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί. Εάν όμως εφαρμοστεί θα είναι προσωρινό, θα υπάρχει μηχανισμός για να τερματιστεί.

► Οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία θα έχουν πλήρη πρόσβαση στην αγορά της Βρετανίας.

► Έγινα πρωθυπουργός όταν δεν υπήρχε σχέδιο για το Brexit, η προηγούμενη κυβέρνηση (σ.σ. του Ντέβιντ Κάμερον) δεν είχε καταστρώσει σχέδιο γι' αυτή την περίπτωση.

► Μόλις συμφωνηθεί το τελικό κείμενο, θα επιστρέψω στη Βουλή και θα ζητήσω από τους βουλευτές να το υποστηρίξουν γα να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα.

► Η επιλογή είναι σαφής: από τη μία μπορούμε να διαλέξουμε να φύγουμε χωρίς συμφωνία ή να μην φύγουμε καθόλου και από την άλλη να επιλέξουμε αυτή τη συμφωνία.

► Η ελεύθερη μετακίνηση θα τερματιστεί μια για πάντα.

► Η Βρετανία δεν θα δεσμεύεται πλέον από την κοινή αγροτική πολιτική και την πολιτική για την αλιεία. Θα υπάρχει μια στενή αλλά ευέλικτη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

► Καμία άλλη οικονομία δεν έχει τέτοια καλή πρόσβαση στην Ε.Ε.

Τα σημαντικότερα αποσπάσματα της ομιλίας του Τζέρεμι Κόρμπιν

► Τεράστια καταστροφική αποτυχία το σχέδιο της Μέι, δεν πληροί τα κριτήρια των Εργατικών.

► Η κυβέρνηση έχει βουλιάξει «στο χάος». Εάν ο [παραιτηθείς υπουργός για το Brexit] Ντομινίκ Ράαμπ δεν μπορεί να το υποστηρίξει, δεν μπορούν να το υποστηρίξουν ούτε οι βουλευτές.

► Η ανυπαρξία συμφωνίας δεν είναι επιλογή.

► Η κυβέρνηση πρέπει να δημοσιοποιήσει τη νομική έκθεση που έχει για τη συμφωνία και να αναθεωρηθούν τα οικονομικά δεδομένα.

► Δεν υπάρχει αναφορά στην περίοδο «εφαρμογής» της συμφωνίας. Το κείμενο αναφέρει ότι η μεταβατική περίοδος μπορεί να παραταθεί μέχρι το «20ΧΧ». Αυτό τι σημαίνει; Ότι μπορεί να παραταθεί μέχρι το 2099;

► Θα πρέπει η πρωθυπουργός να επιβεβαιώσει ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί να καταργήσει το backstop μονομερώς.

► Μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων αυτό που συμφώνησε τελικά η κυβέρνηση είναι ένα αόριστο κείμενο για το μέλλον. Δεν υπάρχει αποφασιστική διατύπωση για διαπραγμάτευση ενός ανεμπόδιστου εμπορίου ή εμπορικών σχέσεων με όσο το δυνατόν λιγότερες τριβές.

► Δεν υπάρχει σαφήνεια για τη μελλοντική μεταναστευτική στρατηγική. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που βρίσκονται στη Βρετανία χρειάζονται διαβεβαιώσεις.

► Η Βουλή δεν πρέπει να δεχθεί το λανθασμένο δίλημμα μεταξύ μιας μη συμφωνίας και αυτής της συμφωνίας.

Από το πρωί έρχονται οι πρώτες παραιτήσεις, με πιο ηχηρή του αρμόδιου υπουργού για το Brexit, Ντόμινικ Ράαμπ, σύμφωνα με τον οποίο το σχέδιο της Μέι απειλεί την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Εργατικού Κόμματος στην παραίτηση Ράαμπ, με τον Τζον Τρίκετ -μέλος της ηγετικής ομάδας του Τζέρεμι Κόρμπιν- να σημειώνει: «Η κυβέρνηση διαλύεται μπροστά στα μάτια μας καθώς για δεύτερη φορά ο υπουργός αρμόδιος για το Brexit αρνήθηκε να υποστηρίξει το σχέδιο της πρωθυπουργού».

«Αυτός είναι ο εικοστός υπουργός που παραιτείται από την κυβέρνηση της Τερέζα Μέι κατά τη διετή πρωθυπουργία της. Δεν έχει μείνει κύρος στην Τερέζα Μέι και είναι σαφώς ανίκανη να φέρει εις πέρας μια συμφωνία για το Brexit που να συγκεντρώνει την υποστήριξη της κυβέρνησής της, πόσο μάλλον του κοινοβουλίου και του λαού της χώρας μας», πρόσθεσε ο Τζον Τρίκετ.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz

Την παραίτησή της υπέβαλε και η υπουργός Εργασίας Έστερ Μακβέι εξηγώντας ότι δεν είχε άλλη επιλογή μετά τις έντονες αντιπαραθέσεις στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο και προσθέτοντας ότι «η συμφωνία δεν τιμά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος».

Ακολούθησε η παραίτηση της υφυπουργού για το Brexit, Σουέλα Μπρέιβμαν, η οποία μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Με βαθιά λύπη και έπειτα από σκέψη κατέθεσα την παραίτησή μου. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση».

Λίγο νωρίτερα μέσω twitter είχε ανακοινώσει την παραίτησή του ο συντηρητικός Σέλις Βάρα, υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία, εξηγώντας ότι «δεν μπορώ να υποστηρίξω τη συμφωνία με την Ε.Ε.».

Μετά την παραίτηση Ράαμπ η στερλίνα σημείωσε βουτιά υποχωρώντας κατά 1% έναντι του αμερικανικού νομίσματος στο 1,2839 και κατά 1,3% έναντι του ευρώ στις 88,23 πένες.

«Η παραίτηση του Ράαμπ απλώς τώρα αλλάζει το παιχνίδι. Δύσκολο να είναι κανείς αισιόδοξος για τη βρετανική λίρα βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Τζόρνταν Ρότσεστερ, αναλυτής στη Nomura και πρόσθεσε: «Από την άλλη μεριά, όμως, η Τερέζα Μέι έχει επιβιώσει από πολύ χειρότερες καταστάσεις. Το θέμα είναι εάν θα ακολουθήσει κύμα παραιτήσεων (από υπουργούς)».

Την ίδια ώρα οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων υποχωρούν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον εβδομάδων: πάνω από 3 μονάδες βάσης στο 0,36%.

Παρ' όλα αυτά στις Βρυξέλλες ετοιμάζονται πυρετωδώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε σύνοδο κορυφής στις 25 Νοεμβρίου με αποκλειστικό αντικείμενο το Brexit.

Αμέσως μετά μέσω twitter o Τουσκ απευθύνθηκε στους Βρετανούς λέγοντας: «Επιτρέψτε μου να πω στους Βρετανούς φίλους μας: όσο και να στενοχωριέμαι που σας βλέπω να φεύγετε, θα κάνω τα πάντα για να καταστήσω αυτόν τον αποχαιρετισμό τον λιγότερο οδυνηρό τόσο για εσάς όσο και για εμάς».

Let me say to our British friends: as much as I am sad to see you leave, I will do everything to make this farewell the least painful possible, both for you and for us. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) 15 Νοεμβρίου 2018