Τις ευθύνες στην Κίνα ρίχνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το χακάρισμα του e-mail της Χίλαρι Κλίντον, χωρίς να δώσει στοιχεία προκειμένου να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του.

«Τα μέηλ της Χίλαρι Κλίντον, πολλά από τα οποία είναι Απόρρητες Πληροφορίες, χακαρίστηκαν από την Κίνα. Η επόμενη κίνηση καλύτερα να είναι από FBI & DOJ [υπουργείο Δικαιοσύνης] αλλιώς, έπειτα από όλες τις άλλες γκάφες τους (Κόμεϊ, ΜακΚέιμπ, Στρζοκ, Πέιτζ, Oρ, FISA, Βρώμικος φάκελος κ.λπ.), η αξιοπιστία τους θα έχει χαθεί για πάντα» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!

