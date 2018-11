Στην Αθήνα το Συνέδριο Υβριδικής Τηλεόρασης 2019

Μπορεί να μη βραβεύτηκε για τις καινοτομίες που παρουσίασε η ΕΡΤ αλλά το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υβριδικών Τηλεοράσεων (8th HbbTV Symposium and Awards 2019), θα πραγματοποιηθεί του χρόνου στην Αθήνα με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υβριδικών Τηλεοράσεων (HbbTV Worldwide Association).

Η επιτυχημένη παρουσία της ΕΡΤ στο φετινό 7ο Συνέδριο Υβριδικής Τηλεόρασης που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο (14–15 Νοεμβρίου) με συμμετοχή 27 χωρών και τουλάχιστον 300 αντιπροσώπων, φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση το επόμενο να γίνει στη χώρα μας.

Μετά το πέρας των εργασιών, σύμφωνα με τα στελέχη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, «επιβεβαιώθηκε η εμπιστοσύνη των διοργανωτών τόσο στην ελληνική πολιτεία όσο και προς την ΕΡΤ, σχετικά με την τεχνογνωσία, την πρωτοτυπία και την αναμενόμενη περαιτέρω ανάπτυξη των Υβριδικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η ΕΡΤ συμμετείχε στο φετινό συνέδριο με δικό της τεχνολογικό χώρο (booth) στον χώρο διεξαγωγής των εργασιών, ενώ ήταν μια εκ των υποψηφίων τηλεοράσεων στην κατηγορία των τεχνολογικών καινοτομιών Υβριδικής τηλεόρασης (Best technology innovation in an HbbTV product or service) για βράβευση».

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση www.hbbtv.org.