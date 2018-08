Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο

Με την προειδοποίηση ότι θα καταρρεύσει η οικονομία στην περίπτωση που αποπεμφθεί από τον θώκο του, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αυξανόμενη φημολογία ότι θα ξεκινήσει διαδικασία αποπομπής του. Αφορμή για τη φημολογία, η παραδοχή του ότι εν μέσω προεκλογικής περιόδου πλήρωσε δύο γυναίκες, μια ηθοποιό ταινιών πορνό και ένα πρώην «κουνελάκι» του Playboy για να αποσιωπήσουν τις σχέσεις που είχαν μαζί του.

Η κατάθεση του πρώην δικηγόρου του, Μάικλ Κοέν, που κατηγορείται για τραπεζικές και φορολογικές απάτες και κινδυνεύει με ισόβια, ότι κατ' εντολήν Τραμπ πλήρωσε τις δύο γυναίκες, ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο να παραδεχθεί ότι, ναι, όντως, πλήρωσε ώστε να μην αποκαλυφθούν οι σεξουαλικές σχέσεις και χάσει τις εκλογές.

Ωστόσο, καθώς οι πληρωμές αυτές έγιναν εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, είναι σοβαρό το ενδεχόμενο οι εισαγγελείς να κρίνου ότι παραβίασε τον νόμο περί χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας και ο πρόεδρος Τραμπ να βρεθεί υπόλογος, με αποτέλεσμα είτε να αποπεμφθεί είτε να αναγκαστεί να παραιτηθεί, όπως είχε αναγκαστεί να κάνει ο Νίξον, εξαιτίας του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με συνέντευξή του στο φίλα προσκείμενο Fox News, και στην εκπομπή Fox & Friends, υποστήριξε ότι η έναρξη διαδικασίας ελέγχου και αποπομπής εις βάρος του θα κάνει την αγορά να καταρρεύσει, προκαλώντας ανεξέλεγκτη ζημιά στην οικονομία.

“I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. I tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash.” –President @realDonaldTrump pic.twitter.com/b22iGKE7iu

— FOX & friends (@foxandfriends) 23 Αυγούστου 2018