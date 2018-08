Στα «βαθιά» οι «Ερυθρόλευκοι», πιο εύκολα για το «Δικέφαλο του Βορρά»

Σε δυσκολότερο όμιλο κληρώθηκε σήμερα στη Νιόν ο Ολυμπιακός, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Μίλαν, τη Ρεάλ Μπέτις και την Ντουντελάνζ.

Ο ΠΑΟΚ θα βρει στο δρόμο την Τσέλσι, την Μπορίσοφ και τη Βίντι. Ακολουθούν αναλυτικά οι όμιλοι με τις ομάδες.

