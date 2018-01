Στα ροζ εναντίον του Τραμπ

Δεν είχε μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ επέτειο το Σάββατο. Εκτός από τον έναν χρόνο από την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τις μεγάλες πορείες των γυναικών κατά του Τραμπ και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν εκ νέου κατά του «ενοίκου» του Λευκού Οίκου.

Στις μεγάλες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο στις αμερικανικές μητροπόλεις, αλλά σε τουλάχιστον 250 πόλεις των ΗΠΑ, δεκάδες χιλιάδες γυναίκες, με βασικό χρώμα το ροζ, βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική του προέδρου.

Στη Νέα Υόρκη, πολλοί διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους γυναίκες, φορούσαν τα ροζ σκουφάκια σήμα κατατεθέν της κινητοποίησης του 2017, και πλημμύρισαν το Σέντραλ Παρκ Ουέστ, τη λεωφόρο περιμετρικά του Σέντραλ Παρκ που καταλήγει έξω από το Διεθνές Ξενοδοχείο Τραμπ, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου προέδρου.

«Από πού να ξεκινήσουμε; Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα όπου δεν καταγράφεται πρόοδος, δεν μπορώ να επιλέξω» απάντησε η Λέιγκαν Φεράρα, μια γυναίκα ηλικίας 35 ετών, όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που η ίδια πήγε να διαδηλώσει.

«Ζούμε σε έναν εναλλακτικό κόσμο, αυτό δεν είναι καλό, συμπεραίνω μια αποσάθρωση της δημοκρατίας» υποστήριξε η γειτόνισσά της, η 67χρονη Αλθέα Φούσκο.

Οι λόγοι της αγανάκτησής τους αποτυπώθηκαν πάνω στα πανό:από τη μετανάστευση και την παρενόχληση των γυναικών έως στο την υγεία και το περιβάλλον.

Εκτός από τη Νέα Υόρκη μαζικές ήταν οι διαδηλώσεις και σε Ουάσινγκτον και Σικάγο, ενώ στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους, ήταν και μία 14χρονη. Η Τανάκιλ Έλτσον βγήκε μαζί με τη μητέρα της. «Συμμετείχαμε στην πρώτη πορεία (πριν από έναν χρόνο) όμως απέχουμε πολύ από το να εκπληρώσουμε το έργο μας, πρέπει να γίνουν τόσα πολλά» σημείωσε.

Οι διοργανώτριες της «Πορείας των Γυναικών»- που έχουν προγραμματίσει αυτό το Σαββατοκύριακο διαδηλώσεις σε εκατοντάδες πόλεις των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης, όρισαν ως σύνθημα των κινητοποιήσεων «η εξουσία βρίσκεται στις κάλπες».

Στο περιθώριο της κινητοποίησης, πάντως, δεκάδες ομάδες ακτιβιστών προέτρεπαν τους διαδηλωτές να εγγραφούν σε εκλογικούς καταλόγους ώστε να ψηφίσουν στις εκλογές του Νοέμβρη για το Κογκρέσο, όπου οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να αποσπάσουν την πλειοψηφία από τους Ρεπουμπλικανούς.

Ως συνήθως για τις διαμαρτυρίες τοποθετήθηκε και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ διαδικτυακά

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιανουαρίου 2018