Στα ράφια τα άπλυτα του Λευκού Οίκου

Αν και αναμενόταν να κυκλοφορήσει την ερχόμενη Τρίτη, το βιβλίο του Μάικλ Γουλφ «Φωτιά και οργή: Στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου του Τραμπ» βρίσκεται από σήμερα στα ράφια των βιβλιοπωλείων... προλαβαίνοντας τις προσπάθειες των δικηγόρων του Αμερικανού προέδρου να το απαγορεύσουν μετά τα αποσπάσματα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Guardian και προκάλεσαν την οργή του Λευκού Οίκου.

Ο δικηγόρος του Τραμπ, Τσαρλς Τζ. Χάρντερ, έστειλε επιστολή στον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ και στον πρόεδρο του εκδοτικού οίκου Henry Holt and Co., Στιβ Ρούμπιν, απαιτώντας να «σταματήσουν αμέσως» τη διανομή του βιβλίου και κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για δυσφήμηση.

Η απάντηση του συγγραφέα ήρθε χθες μέσω twitter: «Να 'μαστε. Μπορείτε να το αγοράσετε (και να το διαβάσετε) αύριο. Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ»

Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President.

«Εξουσιοδότησα Μηδέν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τον συγγραφέα αυτού του ψεύτικου βιβλίου! Δεν του μίλησα ποτέ για βιβλίο. Γεμάτο ψέματα, διαστρεβλώσεις και πηγές που δεν υπάρχουν», ανταπάντησε ο Τραμπ και και τα έβαλε με τον πρώην στενό συνεργάτη του, Στιβ Μπάνον:

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Ιανουαρίου 2018