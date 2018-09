Σύλληψη γυναίκας για επίθεση με μαχαίρι στη Βρετανία

Σε μία σύλληψη προχώρησε σήμερα το πρωί η αστυνομία στο Μπράνσλεϊ της Μεγάλης Βρετανίας, μετά από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος υπέστη ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με το BBC, η συλληφθείσα είναι γυναίκα. Οι αρχές του νότιου Γιόρκσαϊρ ανακοίνωσαν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για να διαπιστωθεί «εάν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και εάν το άτομο ενεργούσε μόνο του».

Ισχυρή η παρουσία της αστυνομίας, που ζήτησε από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Ορισμένες επιχειρήσεις έκλεισαν τις πόρτες τους. Μία 24χρονη εργαζόμενη σε κατάστημα εστίασης δήλωσε ότι αξιωματικοί τους είπαν να κλείσουν για μία ώρα.

UPDATE: Please see below for update on #Barnsley town centre incident. One person is in police custody. If you see anything suspicious or hold information about this morning's incident, please call 101 quoting incident number 246 8/9/18 pic.twitter.com/dAlXzlaX9y

— SouthYorkshirePolice (@syptweet) 8 Σεπτεμβρίου 2018