Σοβαρή η κατάσταση της υγείας της Αρίθα Φράνκλιν

Η υγεία της γνωστής και ως βασίλισσας της σόουλ, Αρίθα Φράνκλιν, είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση οικογενειακού της φίλου και δημοσιογράφου. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρότζερ Φρίντμαν, «η 76χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται βαριά άρρωστη στο Ντιτρόιτ» και η οικογένειά της «ζητεί από τον κόσμο να προσευχηθεί και να δείξει σεβασμό στην ιδιωτική της ζωή».

Η Αρίθα Φράνκλιν έχει διαγνωστεί με καρκίνο το 2010 και τελευταία φορά, τραγούδησε τον Νοέμβριο του 2017 για λογαριασμό του ιδρύματος του Έλτον Τζον κατά του AIDS, ενώ η τελευταία συναυλία στην οποία εμφανίστηκε ήταν λίγους μήνες νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2017 στη Φιλαδέλφεια στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Στη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας της, η διάσημη τραγουδίστρια κέρδισε 18 βραβεία Grammy, ενώ στις μεγάλες επιτυχίες περιλαμβάνονται τραγούδια όπως «Respect» και το «I Say a Little Prayer», «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», «Day Dreaming», «Jump to It», «Freeway of Love» και «A Rose Is Still A Rose».

Επίσης, το 2005 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους της απένειμε το μετάλλιο της Ελευθερίας, τη μεγαλύτερη τιμητική διάκριση για έναν πολίτη στις ΗΠΑ, ενώ τον Ιανουάριο του 2009 είχε τραγουδήσει για την ορκωμοσία του Μπαράκ Ομπάμα, του πρώτου Αφροαμερικανού προέδρου στην ιστορία των ΗΠΑ.