«Έκλεισαν» το μέρος και η ημερομηνία όπου θα πραγματοποιηθεί η ιστορική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Κιμ Γιονγκ Ουν και εμού θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη στις 12 Ιουνίου. Θα προσπαθήσουμε και οι δύο να την κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για την Παγκόσμια Ειρήνη!» τουίταρε ο Ρεπουμπλικάνος.

Νωρίτερα το CNN μετέδωσε ότι οι πρόεδροι ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας θα συναντηθούν στην ασιατική χώρα με τον δεύτερο να ανακοινώνει ότι θα δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το ραντεβού με τον πρώτο εντός τριών ημερών.

Τα νέα ήρθαν στη δημοσιότητα στον απόηχο της απελευθέρωσης τριών κρατούμενων Αμερικανών πολιτών μετά το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στην Πιονγκγιάνγκ.

On behalf of the American people, WELCOME HOME! pic.twitter.com/hISaCI95CB

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Μαΐου 2018