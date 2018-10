Σκοτώθηκε στα γυρίσματα ταινίας του Τομ Χανκς γνωστός τεχνικός ήχου

Ένας τεχνικός μίξης ήχου, που εργαζόταν στη νέα ταινία του Τομ Χανκς, πέθανε αφού έπεσε από ένα μπαλκόνι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, στην Πενσιλβάνια.

Η αστυνομία του Μάουντ Λέμπανον κλήθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε ένα κτίριο όπου ήταν σε εξέλιξη τα γυρίσματα της ταινίας You Are My Friend, μιας βιογραφίας του Φρεντ Ρότζερς, του θρυλικού παρουσιαστή μιας παιδικής τηλεοπτικής εκπομπής στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζιμ Εμσγουίλερ, 61 ετών, τεχνικός ήχου, είχε πέσει από το μπαλκόνι.

Ο Εμσγουίλερ, που είχε βραβευτεί με Emmy για τη δουλειά του το 2015, «ήταν μόνος στο μπαλκόνι και κάπνιζε ένα τσιγάρο όταν πιθανότατα αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας», με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο κενό, ανέφερε η αστυνομία.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Τα γυρίσματα διακόπηκαν αμέσως, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση. Όλα δείχνουν πάντως ότι δεν επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια, τονίζεται στην ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών.

Το στούντιο Sony Pictures έκανε λόγο για "τραγωδία" και διευκρίνισε ότι διεξάγει επίσης τη δική του έρευνα.

