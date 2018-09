Το σκίτσο της Σερένα Γουίλιαμς που προκάλεσε κατακραυγή

Διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει το σκίτσο του Mark Knight στην αυστραλέζικη Herald Sun με τη Σερένα Γουίλιαμς στον τελικό του US Open, όπου την εμφανίζει έξαλλη να ποδοπατά την ρακέτα της και παράλληλα επέλεξε να αλλάξει και φυλή στην Ασιάτισσα αντίπαλό της Ναόμι Οσάκα, εμφανίζοντας την ως «λευκή γυναίκα».

Ο σκιτσογράφος απεικονίζει επίσης τον διαιτητή να ρωτά την Οσάκα «αν απλά μπορεί να την αφήσει να κερδίσει».

@Knightcartoons cartoon is not racist or sexist .... it rightly mocks poor behavior by a tennis legend ... Mark has the full support of everyone @theheraldsun pic.twitter.com/KWMT3QahJh

— damon johnston (@damonheraldsun) 11 Σεπτεμβρίου 2018