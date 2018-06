Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο Μεξικό

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε την ακτή του Μεξικού στον Ειρηνικό, 88 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά ανοικτά της πόλης Σιουτλάν, στην πολιτεία Τζαλίσκο, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Το USGS υπολόγισε το βάθος του σεισμού στα 10 χιλιόμετρα.

Ο Λουίς Φελίπε Πουέντε, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, έγραψε στο twitter ότι ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.0 Offshore Jalisco, Mexico 1hr 12min ago pic.twitter.com/VRqc0EVBl6

— EMSC (@LastQuake) 30 Ιουνίου 2018