Σε ξεχωριστές φυλακές οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Ελένης

Υπό άκρα μυστικότητα και αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στις φυλακές οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της 21χρονης Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, μεταφέρθηκαν προσωρινά σε ξεχωριστά σωφρονιστικά ιδρύματα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης: ο 19χρονος Αλβανός οδηγήθηκε στις φυλακές Αυλώνα, ενώ ο 21χρονος Ροδίτης στα Γρεβενά.

Πορεία την Παρασκευή στο Μοναστηράκι

«Πορεία για την Ελένη» διοργανώνει η ανοιχτή συνέλευση για τη Γυναικοκτονία στη Ρόδο, η οποία καλεί την προσεχή Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου σε συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Το κάλεσμα είναι για τις 6 το απόγευμα, στην πλατεία Καπνικαρέα στο Μοναστηράκι.

Την πορεία διοργανώνουν οι ομάδες Καμία Ανοχή, Sabbat - Burn the Rich not the Witch, Justice For Zak/Zackie, Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και τη Λέσχη Εργαζομένων και Νεολαίας Ελληνικού Αργυρούπολης.

Αναλυτικά το κάλεσμα: