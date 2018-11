Σε πολιτικό θρίλερ εξελίσσεται η επιβίωση της Τερέζα Μέι στην ηγεσία των Συντηρητικών, μετά από μια μέρα με μπαράζ ηχηρών παραιτήσεων υπουργών-υπέρμαχων της εξόδου που διαφώνησαν με το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών μέσων, συγκεντρώθηκαν οι 48 επιστολές βουλευτών των Τόρις οι οποίοι αναμένεται να τις καταθέσουν για ξεκινήσει η διαδικασία πρότασης μομφής από το κόμμα της, το οποίο παραμένει βαθιά διχασμένο σχετικά με το Brexit.

Ο ενδοιασμός όσων τάσσονται κατά της πρότασης μομφής οφείλεται στον φόβο ότι εάν αυτή δεν περάσει με 158 απαιτούμενες ψήφους (από τις 315), τότε δεν θα υπάρχει δικαίωμα αμφισβήτησης της Μέι για έναν χρόνο, όπως προβλέπει ο κανονισμός του κόμματος, υποστηρίζοντας πως το ζήτημα πρέπει να λυθεί στη Βουλή κι όχι με εσωκομματικές διαδικασίες.

Ένας από τους βουλευτές, ο Μαρκ Φρανσουά, γνωστοποίησε το κείμενο της δικής του επιστολής λέγοντας ότι «αυτό είναι κάτι που νόμιζα ότι ποτέ δεν θα έκανα».

Στο μεταξύ οι Τόρις υπέβαλαν αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας για να εμποδίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφασίσει αν το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ανατρέψει μονομερώς το Brexit ανακαλώντας την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της ευρωπαϊκής συνθήκης που εκκινεί την διαδικασία διαζυγίου.

Το Εφετείο της Σκωτίας έκρινε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμποδίσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης να εξετάσει την υπόθεση στις 27 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η Ντάουνινγκ Στριτ ζήτησε να της επιτραπεί να ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου του Εδιμβούργου, αφού αυτό μπορεί να γίνει μόνο ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο ανακοίνωσε ότι «έχει συναίσθηση του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος».

May did pretty well on LBC. Was engaged and non-defensive, even when accused of being a modern-day Chamberlain.



But phone-ins should be an easy format for top politicians. Questions tend to be fairly general, few follow-ups and they pack a lot in.https://t.co/NHnxHo0a0D

— Stuart Millar (@stuartmillar159) 16 Νοεμβρίου 2018