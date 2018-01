Σε παραίτηση εξαναγκάστηκε και ο Νο2 του FBI

Ακόμη ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του FBI φαίνεται ότι εξαναγκάστηκε σε παραίτηση εξαιτίας πολιτικών πιέσεων και της κριτικής που του ασκούσε ο Λευκός Οίκος. Πρόκειται για τον Νο2 του οργανισμού, Άντριου ΜακΚέιμπ, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του λίγους μόνο μήνες πριν συνταξιοδοτηθεί από το FBI.

Η παραίτηση, η οποία ακόμη δεν έχει αιτιολογηθεί, ήρθε μόλις μία εβδομάδα μετά τη διαρροή πληροφορίας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμούσε την απομάκρυνσή του και ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι ο νέος επικεφαλής του FBI, Κρίστοφερ Ράι, που αντικατέστησε τον αποπεμφθέντα Τζέιμς Κόμεϊ, φέρεται να δηλώνει ότι προτιμούσε να παραιτηθεί ο ίδιος παρά να απολύσει τον υφιστάμενό του, πράγμα που του ζητούσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς.

Ο Λευκός Οίκος, μέσω της εκπροσώπου του προέδρου, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του προέδρου στην παραίτηση ΜακΚέιμπ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ συχνά τον κατακεραύνωνε με αναρτήσεις στο Twitter, κατηγορώντας τον για τις σχέσεις της συζύγου του με την Χίλαρι Κλίντον, καθώς είχε θέσει υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών στην πολιτεία της Βιρτζίνια.

How can FBI Deputy Director Andrew McCabe, the man in charge, along with leakin’ James Comey, of the Phony Hillary Clinton investigation (including her 33,000 illegally deleted emails) be given $700,000 for wife’s campaign by Clinton Puppets during investigation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Δεκεμβρίου 2017