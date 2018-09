Σε καραντίνα αεροσκάφος της Emirates στη Νέα Υόρκη

Ένα αεροσκάφος της εταιρείας Emirates τέθηκε σε καραντίνα από το πρωί της Τετάρτης στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης αφού ορισμένοι επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά την πτήση από το Ντουμπάι, όπως μεταδίδουν πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης.

To Airbus A388 που εκτελούσε την πτήση ΕΚ203 από το Ντουμπάι για τη Νέα Υόρκη, μεταφέροντας περίπου 500 επιβάτες, προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί, τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας) ανέφερε μια εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, 10 επιβάτες ασθένησαν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ωστόσο ανεβάζουν τον αριθμό των ασθενών σε περίπου 100.

«Κατά την άφιξη στο Τζ.Φ.Κ., για προληπτικούς λόγους, (οι επιβάτες) εξετάστηκαν αμέσως από τις τοπικές υπηρεσίες υγείας», είπε η εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι "σύντομα" θα επιτραπεί σε όλους τους επιβάτες να αποβιβαστούν.

Επί τόπου βρίσκονται εκπρόσωποι της τοπικής αστυνομίας και των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι WNBC. Καμία υπηρεσία όμως δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να διευκρινίσει τι συνέβη, ενώ και το γραφείο του δημάρχου της Νέας Υόρκης απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Video of An Emirates A380 From Dubai Quarantined at JFK Airport After 100 Passengers Fall Ill

Ένας άνδρας που υποστηρίζει ότι ονομάζεται Λάρι Κόεν και βρίσκεται μέσα στο αεροπλάνο ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες που δείχνουν δεκάδες αστυνομικούς και ασθενοφόρα να περιμένουν στον διάδρομο προσγείωσης, έξω από το αεροπλάνο. "Το μόνο που μας έχουν πει είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άρρωστοι επιβάτες και ότι θα πρέπει να παραμείνουμε εδώ" είπε ο Κόεν στο πρακτορείο Reuters, πάντα μέσω του Twitter.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ