Εκλογική πτώση καταγράφει το κυβερνών κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών της Σουηδίας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των εκλογών στη Σουηδία. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Μετριοπαθείς, ενώ τρίτο κόμμα αναδεικνύεται το ακροδεξιό «Δημοκράτες» του Τζίμι Άκεσον.

Παράλληλα, η διαφορά μεταξύ των δυνάμεων της Κεντροαριστέρας (των Σοσιαλδημοκρατών, των Πρασίνων και των συμμάχων τους του Αριστερού Κόμματος) και της κεντροδεξιάς «Συμμαχίας» (Μετριοπαθείς, Κεντρώοι, Χριστιανοδημοκράτες, Φιλελεύθεροι) είναι πολύ μικρή, δείχνοντας ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης (μειοψηφίας) θα είναι μία δύσκολη υπόθεση.

1/2 of the votes in. Moderates doing slightly better than expected. No Sweden Democrat explosion. Greens very, very nervous. #SwedenElection pic.twitter.com/omhYGORFVC

— Christian Christensen (@ChrChristensen) 9 Σεπτεμβρίου 2018