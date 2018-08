Ρωσική οργή για δημοσίευμα που μιλάει για επεισόδια στη ΔΕΘ

Απάντηση σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Kontra News δίνει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χρησιμοποιώντας ασυνήθιστη γλώσσα και κάνοντας λόγο για «ηλίθια και επιθετική δημοσιογραφία» που προσβάλει τις σχέσεις Ρωσίας-Ελλάδας.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Μόσχας υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ούτε μία αλήθεια στο άρθρο της ελληνικής εφημερίδας (το οποίο δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου) και τονίζει «οι Έλληνες ψευτοδημοσιογράφοι θα πρέπει να επικεντρώνονται στις σημαντικές ιστορίες που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και είναι πραγματικές».

Such hostile and frankly stupid anti-#Russian insinuations are a stain on #Greek journalism. The allegations of Kontra News are absurd given our warm feelings and respect for #Athens as an equal partner. #Russia. https://t.co/xc6aFP7oYr pic.twitter.com/0aGWhK1iiM

