«Ρωσία, Ε.Ε. και Κίνα οι αντίπαλοι μας»

Τα... έκανε λίμπα στο NATO, προσέβαλε τους πάντες στην Αγγλία, αλλά κρατούσε το καλύτερο για τα προεόρτια του ραντεβού του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες του δηλώσεις κατάφερε ξανά να προκαλέσει πάταγο και θυμηδία.

«Αντίπαλοι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα» δήλωσε ο Αμερικανός πρέοδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε το Σάββατο, όμως μεταδόθηκε σήμερα, λίγες ώρες προτού ο Τραμπ προσγειωθεί στο Ελσίνκι για να έχει δύσκολες, αλλά σημαντικές συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πιστεύω ότι έχουμε πολλούς αντιπάλους. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας αντίπαλος, με αυτά που κάνουν στο εμπόριο. Φυσικά, δεν θα σκεφτόταν κανείς την Ε.Ε., αλλά είναι αντίπαλος. Η Ρωσία είναι αντίπαλος από ορισμένες πλευρές. Η Κίνα είναι ένας οικονομικός αντίπαλος, προφανώς είναι αντίπαλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές, αυτό δεν σημαίνει τίποτα... Αυτό σημαίνει ότι είναι ανταγωνιστές» σημείωσε ευθαρσώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι το δόγμα του στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι... εμπρηστικό.

Στην ίδια συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει χαμηλές προσδοκίες για τις αυριανές επαφές του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πηγαίνω με χαμηλές προσδοκίες. Δεν πηγαίνω με υψηλές προσδοκίες» είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξής του που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του CBS News.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ είναι οι καλύτεροι φίλοι και όποιος λέει πως είναι αντίπαλοι διαδίδει “ψευδείς ειδήσεις”» ήταν η διαδικτυακή απάντηση του Ντόναλντ Τουσκ στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που προκάλεσαν ενόχληση.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.

— Donald Tusk (@eucopresident) 15 Ιουλίου 2018