Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ρατσισμός, Ομοφοβία Και Θανατοπολιτική. Πάλι» διοργανώνεται από τους «Ομόκεντρους Κύκλους» την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ, στο Polis Art Cafe (Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα).

Κεντρικός ομιλητής ο Δημήτρη Παπανικολάου, αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές, βασικό χαρακτηριστικό που έχουν τα κινήματα που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και συνδέονται με το φύλο, τη σεξουαλικότητα και την οροθετικότητα, είναι ο κεντρικός ρόλος που επιφυλάσσουν στη συναρμογή θεωρίας και πράξης.

Με αφορμή την άγρια δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, συνειδητοποιούμε ξανά και με τον πιο τραγικό τρόπο πόσο χρειάζεται πράξη, επαγρύπνηση και αντίσταση και συνεπώς γίνεται ταυτόχρονα καίριο το να ξαναμιλήσουμε (και στην Ελλάδα) για διαθεματικότητα, ρατσισμό, ομοφοβία και θανατοπολιτική.

Και τονίζουν ότι πρέπει να θυμηθούμε πόσο σημαντικές γι' αυτόν τον αγώνα είναι, ανάμεσα στον λόγο και την πράξη: η οργή, η επιμονή, η διάρκεια.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου είναι αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και εταίρος του Κολεγίου Σεντ Κρος. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών (πτυχίο φιλολογίας) και Λονδίνου (μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη συγκριτική φιλολογία).

Συγγραφέας του βιβλίου Singing poets. Literature and popular music in France and Greece (Legenda, 2007), «Σαν κ’ εμένα καμωμένοι»: Ο ομοφυλόφιλος Καβάφης και η ποιητική της σεξουαλικότητας (Πατάκης, 2014), Κάτι τρέχει με την Οικογένεια: Έθνος, πόθος και συγγένεια την εποχή της κρίσης (Πατάκης, 2018).