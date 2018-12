Σε εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό με πυροβολισμούς σε χριστουγεννιάτικη αγορά κοντά στο κέντρο της πόλης του Στρασβούργου. Πληροφορίες για δύο νεκρούς και έντεκα τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους σε κρίσιμη κατάσταση. Γνωστός στις αρχές για ποινικά αδικήματα ο δράστης, ο οποίος είναι οπλισμένος και καταδιώκεται από την αστυνομία. Αποκλεισμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι μεταφέρουν Έλληνες ευρωβουλευτές.

Δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση για το πώς συνέβη η επίθεση περιστατικό, όμως οι αρχές έχουν ενημερώσει ότι ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης και καταδιώκεται από την αστυνομία, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ και το αντιτρομοκρατικό πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ο δράστης είναι γνωστός στις αρχές για αδικήματα του κοινού ποινικού κώδικα, δεν έχει συνεργό, ενώ είναι οπλισμένος και τραυματισμένος.

Στρατιώτες φέρονται να τον πυροβόλησαν την ώρα που έφευγε από το σημείο της επίθεσης.

Η γαλλική Le Figaro επικαλείται πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο δράστης είναι περικυκλωμένος από την αστυνομία, ενώ υπάρχει ανταλλαγή πυροβολισμών.

Το κανάλι της Αλσατίας Francetvinfo μεταδίδει ότι ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, ενώ επισημαίνει ότι υπάρχει υλικό από κάμερες που τον δείχνει να επιχειρεί να επιτεθεί με όπλο και μαχαίρι προς την αστυνομία.

Ο ιστότοπος της τοπικής εφημερίδας DNA (Dernières nouvelles d'Alsace), πάντως, επικαλείται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για «πολλούς πυροβολισμούς» σε διάφορους κεντρικούς δρόμους τς πόλης. Ένας από τους μάρτυρες, κάτοικος της οδού Αρκάντ, είπε ότι είδε δύο ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος. «Αιμορραγούσαν, φαίνονταν τραυματισμένοι. Άλλοι άνθρωποι άρχισαν να φωνάζουν. Οι αστυνομικοί έφτασαν πολύ γρήγορα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών, επειδή ο κόσμος κυκλοφορούσε ακόμη στον δρόμο. Στη συνέχεια η περιοχή αποκλείστηκε, έφτασαν τα ασθενοφόρα και απομάκρυναν τα θύματα», είπε.

Ο Αλέν Λαφόν, που ζει στην οδό Ορφέβρ, στο κέντρο του Στρασβούργου, είπε ότι άκουσε πέντε πυροβολισμούς. Όταν κοίταξε από το παράθυρο του σπιτιού του «αρχικά δεν είδα τίποτα», είπε. «Μετά, είδα έναν άνθρωπο πεσμένο μπροστά στο κοσμηματοπωλείο Schmidt-Lutz. Στην απέναντι πλευρά ήταν άλλοι δύο άνθρωποι, ξαπλωμένοι κάτω. Είδα και τον γιατρό μου, τον Δρ. Φιλίπ Βαλί, να τους δίνει τις πρώτες βοήθειες», είπε ο μάρτυρας.

Το Στρασβούργο είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για χριστουγεννιάτικες διακοπές, ενώ την πόλη επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην πλατεία Κλεμπέρ, στην παλιά πόλη του Στασβούργου, όπου είναι στημένο ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το υπουργείο Εσωτερικών κάνει λόγο για σοβαρό περιστατικό και καλεί τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Incident appears to be emerging in center of #Strasbourg right now. Restaurateurs heard gun shots and the police here. No more information yet @euronews pic.twitter.com/z20SeSkomV

— Shona Murray (@ShonaMurray_) 11 Δεκεμβρίου 2018