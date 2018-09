Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλου που έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης (9:15, τοπική ώρα) στο κέντρο του Σινσινάτι στις ΗΠΑ. Ο δράστης -ο οποίος είναι μεταξύ των νεκρών- φέρεται να άνοιξε πυρ σε κτήριο όπου στεγάζονται τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και σε παρακείμενους δρόμους.

Όπως μετέδωσε το cincinnati.com το περιστατικό σημειώθηκε στις 9:15 το πρωί (τοπική ώρα), και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται ακούστηκαν τουλάχιστον 15 πυροβολισμοί. Το ένα θύμα βρέθηκε έξω από παγωτατζίδικο κι άλλο ένα στον δρόμο δίπλα στο κτήριο που έγινε το επίκεντρο της επίθεσης.

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw

Το ίδιο μέσο, επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές, ανέφερε πως τέσσερα θύματα έχουν μεταφερθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται και η αστυνομία μέσω Twitter καλεί τους πολίτες να αποφύγουν το σημείο μέχρι νεωτέρας.

@CincyPD units are still actively clearing the scene in the 500 block of Walnut St. related to the active shooter investigation. People in the immediate vicinity should remain on lockdown until further notice. Continue to follow this feed for updates. pic.twitter.com/V7IwmzPE5S

— Cincinnati Police Department (@CincyPD) 6 Σεπτεμβρίου 2018